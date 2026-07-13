8.2 ЧИСЛА ПРОТИВ ЛЖИ

Базы США в огне: Иран ответил ударами по Бахрейну, Кувейту и Иордании Иран ответил на удары США волной атак по американским военным объектам. Детали «акта мести» раскрыли в КСИР. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о контрнаступлении на США. Американские военные объекты в Бахрейне и Кувейте подверглись атаке. Удары нанесли по авиабазе Шейх-Иса, а также центрам базирования Али-Салем и Ахмед аль-Джабер. Тегеран сообщил об уничтожении командной точки управление БПЛА США и другим объектам. «КСИР уничтожил важные центры технического обслуживания и ремонта вертолётов, ангар для самолётов радиоэлектронной борьбы P-8 и центр управления и контроля операций американских военных с использованием беспилотников на американской базе в Шейх-Исе», – заявили в КСИР. Комплекс иранских ударов последовал за новой волной военной агрессии США. Американские силы «спустили» на ближневосточного противника высокоточные боеприпасы по десяткам целей. Операция ВС США продлилась около шести часов. В ходе её проведения впервые использовали ударные морские беспилотники одностороннего действия. Иранское агентство IRNA сообщило о гибели человека при атаке водонасосной станции в Бендер-Махшехре. Отметим, американские военные «сорвались» на Иран после сообщений о подготовке покушения на Трампа. Израиль раскрыл работу Тегерана по ликвидации главы США. Убийство планировали на фоне новой волны конфликта. ВС РФ, перемололи шокирующее число дронов противника

Юрий Ильинов

«Пора заканчивать»: в РФ заявили об открывшемся окне для решающего удара Дефицит Patriot, сложности с поставками и новые возможности России. Что происходит вокруг украинской системы ПВО, и к чему это может привести. На фоне продолжающихся боевых действий и задержек западной военной помощи российская армия получила благоприятный момент для усиления давления. Проблемы украинской системы противовоздушной обороны и неопределенность с поставками новых вооружений могут существенно повлиять на развитие ситуации. Такую оценку ранее высказал журналист Кирилл Стрельников в своей авторской колонке для РИА Новости. Однако происходящие события подтверждают, что вопрос противовоздушной обороны Украины действительно остается одним из ключевых факторов конфликта. Проблемы с ПВО становятся все заметнее Украинское руководство продолжает говорить о необходимости дополнительных поставок современных средств противовоздушной обороны. Особое внимание уделяется ракетам-перехватчикам PAC-3 для комплексов Patriot, запасы которых, по оценкам ряда экспертов, остаются ограниченными. При этом интенсивность российских комбинированных ударов сохраняется высокой. Использование различных типов вооружения одновременно создает дополнительную нагрузку на систему ПВО и вынуждает украинскую сторону расходовать значительные объемы дорогостоящих ракет. Обещания Запада не решают проблему быстро Одной из самых обсуждаемых тем стало возможное предоставление Украине лицензии на производство ракет для комплексов Patriot. Однако подобные заявления пока остаются скорее политическим сигналом, чем готовым проектом. Создание собственного производства требует высокотехнологичного оборудования, доступа к критически важным компонентам, подготовленных специалистов и выстроенной кооперации между десятками предприятий. На запуск подобной программы могут уйти годы. Кроме того, значительная часть технологий остается под контролем американских производителей. Передача лицензий и отдельных технических решений невозможна без согласования сразу нескольких государственных и корпоративных структур США. Россия получает пространство для инициативы Пока обсуждаются новые пакеты военной помощи, ситуация на поле боя продолжает развиваться. Любые задержки с поставками современных средств ПВО объективно создают дополнительные возможности для нанесения ударов по военной инфраструктуре, логистическим узлам, складам вооружения и объектам управления. Военные аналитики отмечают, что подобные периоды могут играть важную роль в развитии оперативной обстановки. Если поставки западного вооружения останутся ограниченными, а проблемы с обеспечением украинской ПВО сохранятся, российская армия сможет использовать сложившуюся ситуацию для усиления давления сразу на нескольких направлениях. Исход будет зависеть от нескольких факторов Дальнейшее развитие событий зависит не только от решений западных стран, но и от темпов производства вооружений, состояния украинской системы ПВО и способности сторон адаптироваться к изменяющейся обстановке. На данный момент можно говорить лишь о том, что окно возможностей действительно существует. Насколько эффективно оно будет использовано, покажет дальнейшее развитие ситуации на фронте.