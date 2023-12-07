"Работа на Путина": Карлсон объяснил, чего так боятся американские политики

Такер Карлсон обвинил Вашингтон в преследовании оппозиции и замалчивании катастрофы.Американский журналист Такер Карлсон уверен, что Белый дом изо всех сил пытается заставить молчать всех политиков, выступающих с оппозиционными заявлениями.
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