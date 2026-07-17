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Журнал «Профиль»

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ЕС впервые ввел санкции с формулировкой "за удары по Киеву" – против "АБС Электро"

ЕС впервые ввел санкции с формулировкой "за удары по Киеву" – против "АБС Электро"

Под ограничения попали пять юридических лиц группы компаний "АБС Электро" и ее руководитель. В Совете ЕС заявили, что организация разрабатывает и производит электронные компоненты для ударных беспилотников, в том числе для "Гераней".

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