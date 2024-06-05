Нутрициолог рассказал об опасности внесезонных импортных фруктов и ягод

Мы с детства знаем о пользе ягод и фруктов. А благодаря современным агротехнологиям мы можем позволить себе есть их круглый год: объедаться ранними персиками и даже арбузами уже в мае-июне, а клубникой — зимой.
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