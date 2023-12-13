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РОСБАЛТ

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  • Vladimir Soukhatchev
    Аффтор из Росбалта слишком торопился и влепил картинку "елки", на которой изображено дерево Тисс. Тщательнее работайт...Главную новогодню...
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    ...начинают потихоньку переобуваться на ходу ... если успеют!😀В Словакии отказа...
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Bloomberg: Венгрия поставила условие для снятия вето с пакета помощи Украине

Bloomberg: Венгрия поставила условие для снятия вето с пакета помощи Украине

Венгрия снимет вето с пакета помощи Украине в 50 млрд евро, но при одном условии. Об этом заявил главный политический советник венгерского премьер-министра Виктора Орбана Балаш Орбан в интервью Bloomberg.

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