"Отвлеките Трампа". Экс-советник Трампа дал Европе один хитрый совет

СССР пытался расколоть Запад во время холодной войны, но у него ничего не вышло. Мы же теперь сами это делаем, как говорит в эксклюзивном интервью порталу "Лидовки" Джон Болтон, который во время первого президентского срока Дональда Трампа на протяжении полутора лет являлся его советником по национальной безопасности.