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"Он безумный и своенравный": во Франции призвали остановить Зеленского

"Он безумный и своенравный": во Франции призвали остановить Зеленского

Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via REUTERS Украинского президента Владимира Зеленского пора остановить, пока его действия не привели к глобальной катастрофе, сообщил французский политик Флориан Филиппо в Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

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