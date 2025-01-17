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Мошенники заставили 92-летнего партизана ВОВ выбросить все сбережения в окно

Мошенники заставили 92-летнего партизана ВОВ выбросить все сбережения в окно

Выдавшие себя за мэра Москвы Сергея Собянина мошенники заставили 92-летнего полковника разведки в отставке, который во время Великой Отечественной войны воевал в партизанском отряде, выбросить деньги из окна.

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