Спать нельзя: кражи у русских туристов участились на ночных рейсах во Вьетнам

Супругов из Москвы обокрали на 170 тысяч рублей, как только они уснули в самолёте.Как сообщила «Базе» москвичка Алиса, она с мужем летела ночным рейсом из Москвы в Хошимин (Вьетнам) и вскоре после вылета уснула.