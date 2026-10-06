Спать нельзя: кражи у русских туристов участились на ночных рейсах во Вьетнам

Супругов из Москвы обокрали на 170 тысяч рублей, как только они уснули в самолёте.Как сообщила «Базе» москвичка Алиса, она с мужем летела ночным рейсом из Москвы в Хошимин (Вьетнам) и вскоре после вылета уснула.
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