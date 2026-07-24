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ТАСС

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"Солнцепек" уничтожил пункт размещения пехоты ВСУ на краснолиманском направлении

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил пункт временного размещения пехоты ВСУ на краснолиманском направлении СВО.

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