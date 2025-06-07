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Мельников о заявлении Фридриха Мерца: возмутительная ложь говорится как нечто само собой разумеющееся

Мельников о заявлении Фридриха Мерца: возмутительная ложь говорится как нечто само собой разумеющееся

Первый заместитель Председателя Государственной Думы Иван Мельников отметил, что, к сожалению.Первый заместитель Председателя Государственной Думы Иван Мельников отметил, что, «к сожалению, мы живем в период, когда в угоду сиюминутным интересам возмутительная ложь говорится как нечто само собой разумеющееся, причем на самом высоком уровне».

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