Рецепт салата с сельдереем для здоровья кишечника подсказала диетолог Парецкая

Салаты — не самое популярное блюдо в меню россиян. А сельдерей вообще незаслуженно обходят вниманием, хотя осенью и зимой этот овощ может отлично помочь в пополнении запасов важных питательных компонентов.
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