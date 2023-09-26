Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

«Барса» ни разу не проиграла в 8 матчах сезона – 6 побед и 2 ничьих во всех турнирах

«Барса» ни разу не проиграла в 8 матчах сезона – 6 побед и 2 ничьих во всех турнирах

В 7-м туре Ла Лиги «Барселона» сыграла вничью с «Мальоркой» (2:2). С начала сезона-2023/24 команда под руководством Хави одержала 6 побед и дважды сыграла вничью в 8 матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх