Стимуляция позвоночника перспективна в качестве лечения депрессии

Исследователи провели пилотное клиническое исследование, показавшее, что стимуляция спинного мозга (ССМ) является осуществимым и хорошо переносимым методом, потенциально способным лечить клиническую депрессию.
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