Безработную в Щекине задержали за кражу денег с банковской карты

В Щёкинском районе полиция задержала подозреваемую в краже денег с банковской карты. Местная жительница обратилась в дежурную часть ОМВД, сообщив, что с её счёта, привязанного к утерянной карте, было списано более 14 тысяч рублей.
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