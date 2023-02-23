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Раскрыта секретная операция Польши на Украине

Раскрыта секретная операция Польши на Украине

Польша направила на Украину отряд полицейских для секретной операции по разминированию территорий из-за нехватки саперов в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и невозможности направить специалистов НАТО из-за вероятной негативной реакции России.

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