Раскрыта секретная операция Польши на Украине

Польша направила на Украину отряд полицейских для секретной операции по разминированию территорий из-за нехватки саперов в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и невозможности направить специалистов НАТО из-за вероятной негативной реакции России.
Польша направила на Украину отряд полицейских для секретной операции по разминированию территорий из-за нехватки саперов в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и невозможности направить специалистов НАТО из-за вероятной негативной реакции России.
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