"Умные ракеты" ударили по Харькову. Россия готовит плацдарм для полномасштабного наступления

ВКС России впервые нанесли удары "умными бомбами" по объекту ВСУ в Харькове. Массовое применение таких боеприпасов может облегчить задачу по уничтожению объектов ВСУ в рамках возможной операции по освобождению города.
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