Сила в правде
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Сила в правде

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"Умные ракеты" ударили по Харькову. Россия готовит плацдарм для полномасштабного наступления

"Умные ракеты" ударили по Харькову. Россия готовит плацдарм для полномасштабного наступления

ВКС России впервые нанесли удары "умными бомбами" по объекту ВСУ в Харькове. Массовое применение таких боеприпасов может облегчить задачу по уничтожению объектов ВСУ в рамках возможной операции по освобождению города.

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