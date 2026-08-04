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Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил о необходимости соразмерного ответа на подготовку покушения на главу региона в Крыму

Заявление депутата Госдумы Андрея Колесника Депутат Государственной думы Андрей Колесник заявил о необходимости дать соразмерный ответ на подготовку спецслужбами Украины покушения на главу нового региона России в Крыму.

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