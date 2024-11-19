МО: ВС РФ ночью уничтожили 11 БПЛА в Ростовской области и один — в Белгородской

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Ростовской областью и еще один беспилотник над Белгородской областью.
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