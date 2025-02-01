Intel заявила о намерениях представить процессоры Nova Lake в 2026 году Для Мишель Дж...

Intel заявила о намерениях представить процессоры Nova Lake в 2026 годуДля Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus) и Дэвида Зинснера (David Zinsner) недавний квартальный отчёт стал первым мероприятием такого рода, на котором они выступали от лица генерального директора Intel.
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