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Intel заявила о намерениях представить процессоры Nova Lake в 2026 году Для Мишель Дж...

Intel заявила о намерениях представить процессоры Nova Lake в 2026 году Для Мишель Дж...

Intel заявила о намерениях представить процессоры Nova Lake в 2026 годуДля Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus) и Дэвида Зинснера (David Zinsner) недавний квартальный отчёт стал первым мероприятием такого рода, на котором они выступали от лица генерального директора Intel.

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