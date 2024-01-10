Axios: советник Байдена обсудил с премьером Катара израильских заложников в Газе

Координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк провел секретные переговоры в Дохе с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани и обсудил с ним усилия по освобождению израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа.