Axios: советник Байдена обсудил с премьером Катара израильских заложников в Газе

Координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк провел секретные переговоры в Дохе с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани и обсудил с ним усилия по освобождению израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа.
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