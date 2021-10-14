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Стало известно о новых санкциях против России из-за энергетического кризиса

Стало известно о новых санкциях против России из-за энергетического кризиса

По причине энергетического кризиса ряд депутатов из европейских государств выступает за новые санкционные ограничения против Российской Федерации, среди которых штрафы против компании «Газпром».

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