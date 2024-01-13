Володин: Байдена нужно привлечь к уголовной ответственности за удары по Йемену

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что американского президента Джо Байдена необходимо привлечь к уголовной ответственности за удары по Йемену, пока он не развязал мировую войну, пытаясь ухватиться за власть.
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