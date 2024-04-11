Топ-менеджеры «Уральских авиалиний» могут оставить свою работу по рекомендации «Росавиации»

Это произошло после повторного расследования инцидента с самолётом, севшим в пшеничном поле в Новосибирской областиВ «Росавиации» завершили новое расследование авиаинцидента, случившегося с самолётом «Уральских авиалиний».
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