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Закон, порядок, государство

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Расчеты САУ «Акация» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные взводные опорные пункты и живую силу ВСУ

Расчеты САУ «Акация» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные взводные опорные пункты и живую силу ВСУ

Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей.

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