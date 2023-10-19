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Царьград

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С нового года обслуживание газового оборудования в домах будет выполнять только «Мособлгаз»

С нового года обслуживание газового оборудования в домах будет выполнять только «Мособлгаз»

Подмосковье переходит на новую схему обслуживания газового оборудования в многоквартирных домах.Как ранее сообщал «Царьград», с нового, 2024 года три сотни мелких компаний будут вынуждены уйти с газового рынка Подмосковья, в свою очередь техобслуживание газового оборудования в многоквартирных домах будет выполнять только «Мособлгаз», об этом пишет сайт «Мособлгаза».

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