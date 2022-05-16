Жирков и Мамаев покинут «Химки» в конце сезона. С ними не продлят контракты

Юрий Жирков и Павел Мамаев уйдут из «Химок» по окончании этого сезона. Об этом сообщает «Чемпионат», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
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