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На Малкина переписали 4-ю шайбу «Питтсбурга» в матче с «Бостоном». Это его 497-й гол в НХЛ

На Малкина переписали 4-ю шайбу «Питтсбурга» в матче с «Бостоном». Это его 497-й гол в НХЛ

Изначально заключительная шайба «Пингвинс» в матче была записана на счет Майкла Бантинга.  С учетом результативной передачи в этой встрече на счету 37-летнего россиянина стало 65 (26+39) очков в 80 играх в текущем сезоне.

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