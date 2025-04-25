Заседание Комиссии Ф1 завершилось конфликтом между Вольфом и Хорнером

Getty Images / Red Bull Content PoolВ четверг в Париже прошло очередное заседание комиссии Формулы 1, на котором представители FIA, FOM и команд обсудили широкий спектр вопросов, включая подготовку к сезону-2026.
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