Американский теннисист Бруксби дисквалифицирован из-за пропуска допинг-тестов

Американский теннисист Дженсон Бруксби дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Как сообщается на сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA), 22-летний американец трижды умалчивал о своём местонахождении за год.