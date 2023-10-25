Американский теннисист Бруксби дисквалифицирован из-за пропуска допинг-тестов

Американский теннисист Дженсон Бруксби дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Как сообщается на сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA), 22-летний американец трижды умалчивал о своём местонахождении за год.
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