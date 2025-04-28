Вылетные магистрали Москвы станут современнее и функциональнее — Собянин

В перспективе власти Москвы планируют привести в порядок 19 ключевых транспортных артерий В 2025 году в столице будет проведено комплексное благоустройство вылетных магистралей в соответствии со стратегией развития Москвы.
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