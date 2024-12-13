Специалисты «Росатома» выводят из эксплуатации легендарный реактор

Остановка реактора АДЭ-2 На «Горно-химическом комбинате» (входящем в «Росатом» ГХК), расположенном в городе Железногорск, выводится из эксплуатации заслуженный уран-графитовый реактор модели АДЭ-2, функционировавший почти полвека, нарабатывая оружейный плутоний, попутно отапливая населенный пункт.
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