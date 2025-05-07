Пассажиров изолировали в зале ожидания Пулково из-за задержки рейсов

В аэропорту Петербурга вновь ввели ограничения из-за угрозы атаки украинских беспилотников. Из-за этого пассажирам задержанных рейсов пришлось несколько часов находится в тотальной изоляции от внешнего мира.
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