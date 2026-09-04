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«Понижение зарплаты — вызов и посыл «Сибири», что не буду возить тачку». Интервью Коршкова

«Понижение зарплаты — вызов и посыл «Сибири», что не буду возить тачку». Интервью Коршкова

Не стал чемпионом с «Локомотивом», но Никитин его изменил.Егор Коршков большую часть карьеры провел в Ярославле, выигрывал с молодежкой «Локомотива» Кубок Харламова, но покинул клуб незадолго до победы первой команды в Кубке Гагарина.

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