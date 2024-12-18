Кинотеатр «Юность» сети «Москино» откроется после реконструкции

В районе Щукино после масштабной реконструкции откроется кинотеатр «Юность» сети «Москино». С 19 декабря зрители смогут наслаждаться классикой мирового кинематографа и последними новинками на большом экране.
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