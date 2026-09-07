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Japan Sold Almost $90 Billion In Treasuries To Fund Record Yen Intervention

Japan Sold Almost $90 Billion In Treasuries To Fund Record Yen Intervention

Japan Sold Almost $90 Billion In Treasuries To Fund Record Yen Intervention At the end of July, the only question following Japan's record $90 billion yen intervention (which worked for about two weeks before the effects faded and Bessent had to engage in more market intervention), was whether and how much Treasuries Japan had sold as part of the intervention.

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