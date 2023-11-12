Челябинскому губернатору пожаловались на клопов и мышей в общежитии

В общежитии Челябинска по улице Шоссе Металлургов студента закусали клопы. Мать учащегося пожаловалась в соцсетях на полную антисанитарию — помимо клопов в здании общежития имеются крысы, мыши и тараканы.
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