Иногда, в свободное от критики мужчин время, я смотрю телевизор. Вчера, например, посмотрела шоу «Большие девочки» - это шоу об экстремальном женском похудении.
Посмотрела шоу «Большие девочки». А почему худеют только девочки?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр24
Никто женщин повально не взвешивал, а просто опрашивали. И что? Кто из них честно признается, что она жирная? А мужики отвечают, в основном, честно. Посмотрите вокруг и вы безо всяких опросов увидите, кто полнее. Как-то спросил у подруги жены , как бы в шутку - наверное, мол, уже под 120 кг. весишь? Ответила, что пока 100 кг. Потом всё же выяснилось - весит 130 кг. Вот и вся правда женская.
Ответить
11 час.
Елена Соколова
Мужчины сами себе разрешили забить болт на внешку, а потом удивляются, что им дают только за мани-мани. У красивых мужчин нет проблем с женским вниманием. Любая женщина при прочих равных выберет с нормальным весом, чем с избыточным.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии