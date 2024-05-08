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Всё о женщинах

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Посмотрела шоу «Большие девочки». А почему худеют только девочки?

Посмотрела шоу «Большие девочки». А почему худеют только девочки?

Иногда, в свободное от критики мужчин время, я смотрю телевизор. Вчера, например, посмотрела шоу «Большие девочки» - это шоу об экстремальном женском похудении.

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Комментарии
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А
Александр24
Никто женщин повально не взвешивал, а просто опрашивали. И что? Кто из них честно признается, что она жирная?  А мужики отвечают, в основном, честно. Посмотрите вокруг и вы безо всяких опросов увидите, кто полнее. Как-то спросил у подруги жены , как бы в шутку - наверное, мол, уже под 120 кг. весишь? Ответила, что пока 100 кг. Потом всё же выяснилось - весит 130 кг. Вот и вся правда женская.
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11 час.
Елена Соколова
Мужчины сами себе разрешили забить болт на внешку, а потом удивляются, что им дают только за мани-мани. У красивых мужчин нет проблем с женским вниманием. Любая женщина при прочих равных выберет с нормальным весом, чем с избыточным.
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3 час.

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