Посмотрела шоу «Большие девочки». А почему худеют только девочки?

А

Александр24

Никто женщин повально не взвешивал, а просто опрашивали. И что? Кто из них честно признается, что она жирная? А мужики отвечают, в основном, честно. Посмотрите вокруг и вы безо всяких опросов увидите, кто полнее. Как-то спросил у подруги жены , как бы в шутку - наверное, мол, уже под 120 кг. весишь? Ответила, что пока 100 кг. Потом всё же выяснилось - весит 130 кг. Вот и вся правда женская.