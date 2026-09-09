Жизнь на освобожденных территориях 9 сентября (обновляется)

Источник фото: Тelegram-канал «Таврия. Новости Херсонской области» 11:47 Дорожники очистили барьеры на участке Р5 Каменка-Днепровская — Каховка Эти конструкции предотвращают выезд транспорта на встречную полосу, защищают от съезда в кювет и помогают минимизировать последствия дорожно-транспортных происшествий.
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