Жизнь на освобожденных территориях 9 сентября (обновляется)

Источник фото: Тelegram-канал «Таврия. Новости Херсонской области» 11:47 Дорожники очистили барьеры на участке Р5 Каменка-Днепровская — Каховка Эти конструкции предотвращают выезд транспорта на встречную полосу, защищают от съезда в кювет и помогают минимизировать последствия дорожно-транспортных происшествий.