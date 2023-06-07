Уровень воды в затопленной Новой Каховке начал снижаться (ФОТО)

Уровень воды на улицах затопленного города Новая Каховка в Херсонской области начал снижаться. «Уровень воды на затопленных ранее улицах Новой Каховки начал спадать», — сообщила Администрация Новокаховского городского округа ранним утром 7 июня.
Уровень воды на улицах затопленного города Новая Каховка в Херсонской области начал снижаться. «Уровень воды на затопленных ранее улицах Новой Каховки начал спадать», — сообщила Администрация Новокаховского городского округа ранним утром 7 июня.
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