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Уровень воды в затопленной Новой Каховке начал снижаться (ФОТО)

Уровень воды в затопленной Новой Каховке начал снижаться (ФОТО)

Уровень воды на улицах затопленного города Новая Каховка в Херсонской области начал снижаться. «Уровень воды на затопленных ранее улицах Новой Каховки начал спадать», — сообщила Администрация Новокаховского городского округа ранним утром 7 июня.

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