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Захарова предостерегла командующего ВМС Украины от атаки на Крымский мост

Захарова предостерегла командующего ВМС Украины от атаки на Крымский мост

Угрозу командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ) атаковать Крымский мост иронически прокомментировала официальныый представитель МИД Мария Захарова, 8 марта сообщает РИА Носости.

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