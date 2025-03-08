Захарова предостерегла командующего ВМС Украины от атаки на Крымский мост

Угрозу командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ) атаковать Крымский мост иронически прокомментировала официальныый представитель МИД Мария Захарова, 8 марта сообщает РИА Носости.
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