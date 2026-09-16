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За рулем

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Новая Niva Legend или... 3 классные альтернативы на вторичке

Новая Niva Legend или... 3 классные альтернативы на вторичке

Недавно классическая трехдверная Нива получила новый двигатель и еще кучу обновлений. И хотя ценник вырос меньше чем на 10%, общая стоимость автомобиля все равно кажется высокой.

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