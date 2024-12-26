Путин заявил о стремлении к завершению конфликта на Украине

Россия стремится к завершению конфликта на Украине, заявил президент Владимир Путин. Так он прокомментировал журналистам сообщения о планах команды избранного президента США Дональда Трампа заморозить военный конфликт.
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