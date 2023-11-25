Церковный праздник в память о подвигах Иоанна Златоуста отмечают 26 ноября 2023 года Алёна Юрьева26 ноября 2023 года православные россияне отмечает пусть и не двунадесятый, но очень важный праздник — они вспоминают благие дела, которыми прославился святитель Иоанн Златоуст, до сих пор широко уважаемый за праведные поступки в суровые времена.