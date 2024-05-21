Eduard

Да грамадянк у них отмороженые.Януковича 2 раза ни за что скинули,а двух прохиндеев Порошенко и Зеленушного терпят.Правда скинутт Зелееского-агента будит не просто вест Запад попытается его на этом месте удержать,он же их агент!