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Украина в отключке: Незалежная гордо возвращается в каменный век

Украина в отключке: Незалежная гордо возвращается в каменный век

  Самостийные эксперты уверены, что после того, как лапочки погаснут окончательно, громадяне разнесут Банковую по кирпичику В неньке очередная зрада.

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Комментарии
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Eduard
Здоровеньки булы в Каменный век!
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15 час.
Eduard
Да грамадянк у них отмороженые.Януковича 2 раза ни за что скинули,а двух прохиндеев Порошенко и Зеленушного терпят.Правда скинутт Зелееского-агента будит не просто вест Запад попытается его на этом месте удержать,он же их агент!
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15 час.
Natalija Osminina
Все это прекрасно ... но  недовольство украинцев выльется  не в требовании капитулировать, а в желание приведения на трон  Гетмана, который все ПРАВИЛЬНО порешает и решение найдет, не то, что бывший клоун Зеленский))
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13 час.

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