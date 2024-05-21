Самостийные эксперты уверены, что после того, как лапочки погаснут окончательно, громадяне разнесут Банковую по кирпичику В неньке очередная зрада.
Украина в отключке: Незалежная гордо возвращается в каменный век
Комментарии
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Eduard
Здоровеньки булы в Каменный век!
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15 час.
Eduard
Да грамадянк у них отмороженые.Януковича 2 раза ни за что скинули,а двух прохиндеев Порошенко и Зеленушного терпят.Правда скинутт Зелееского-агента будит не просто вест Запад попытается его на этом месте удержать,он же их агент!
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15 час.
Natalija Osminina
Все это прекрасно ... но недовольство украинцев выльется не в требовании капитулировать, а в желание приведения на трон Гетмана, который все ПРАВИЛЬНО порешает и решение найдет, не то, что бывший клоун Зеленский))
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13 час.
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