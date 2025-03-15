Мужчина насмерть отравился дымом во время пожара в Заринске

Предварительной причиной произошедшего называют неосторожное курение Мужчина погиб от отравления продуктами горения в результате пожара в частном доме на улице Буденного в Заринске, сообщили в МЧС Алтайского края.
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