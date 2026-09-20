В Калужской области на 10:00 явка составила 36,30%

На 10:00 утра явка в Калужской области составила 36,30%, свои голоса отдали уже 284 741 человек. Дистанционно проголосовали 65 776 избирателей, что составляет 84,53% от общего числа заявлений на ДЭГ.
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