Рубио: США обеспокоены атаками Украины на суда с американской нефтью

Из-за атак со стороны Украины на нефтяные танкеры, принадлежащие США, Вашингтон выражает серьезную обеспокоенность, заявил госсекретарь США Марко Рубио 22 сентября телеканалу Fox News.
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