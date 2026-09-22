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Рубио: США обеспокоены атаками Украины на суда с американской нефтью

Рубио: США обеспокоены атаками Украины на суда с американской нефтью

Из-за атак со стороны Украины на нефтяные танкеры, принадлежащие США, Вашингтон выражает серьезную обеспокоенность, заявил госсекретарь США Марко Рубио 22 сентября телеканалу Fox News.

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