В Windows 11 нашёлся баг с правами пользователя, который замедляет Ryzen 9000 в играх ...

В Windows 11 нашёлся баг с правами пользователя, который замедляет Ryzen 9000 в играхКак показали первые обзоры процессоров Ryzen 9 9900X и Ryzen 9 9950X на архитектуре Zen 5, прибавки игровой производительности относительно моделей предыдущего поколения Ryzen 9 7900X и Ryzen 9 7950X на архитектуре Zen 4 практически не наблюдается.