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Закон, порядок, государство

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В Мордовии сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия с населением в рамках акции «СТОПмошенник»

Накануне сотрудниками отдела информации и общественных связей регионального МВД в спортивном комплексе «Огарев Арена» была проведена разъяснительная беседа по профилактике кибермошенничества с участниками группы здоровья.

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